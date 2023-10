CARONNO PERTUSELLA – Il Pd continua la sua battaglia per ottenere una riforma sul salario minimo.

Nel pomeriggio di sabato 28 ottobre il partito caronnese è sceso in piazza Vittorio Veneto (a Pertusella) a volantinare, parlare con i cittadini, ma soprattutto per raccogliere le firme a sostengo della proposta per il salario minimo. Il gazebo e il banchetto, dove si è spiegata la proposta di legge agli interessati, è rimasto aperto dalle 15 alle 18 per permettere la raccolta firme.

Non solo sabato, ma anche domenica 22 è stata data la possibilità, dalle 10 alle 12, di firmare per la causa al circolo Pd (via Adua, 205). Il gazebo è rimasto a disposizione per le firme anche nella mattinata di oggi, martedì 31, dalle 9 alle 12, ma questa volta nell’area mercato di via B. Luini.

Il tema, rilevante per la popolazione, ha costituito per il Pd di Caronno un’occasione per potersi presentare alla comunità e per essere ascoltato.

(foto del gazebo)

