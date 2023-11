CASTEGGIO- Nella giornata del turno infrasettimanale, valido per la 17′ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, l’Fbc Saronno è ospite sul campo complicato del Casteggio.

La cronaca – Nel primo tempo il Saronno parte bene ed è pericoloso in un paio di occasioni, in avvio è Di Noto che costringe Lorenzon ad una deviazione in tuffo. Al 33’ rapido inserimento dalla sinistra di Bertocchi con tiro ravvicinato che va alto. E poco dopo è Orlandini che su punizione dalla destra manda la palla a sfiorare il palo lontano. Al 36’ sugli sviluppi di un corner ed una respinta di pugni di Vinci, ci prova Bargiggia con una conclusione che sfiora il palo. Al 40’ Buscaglia di testa anticipa Vinci in uscita ma nella mischia manda fuori. Il tempo si chiude con una insistita azione di Migliavacca ma la difesa ospite se la cava con una grande parata dell’estremo difensore.

In avvio di ripresa in mischia è Citterio a colpirla di testa nell’area piccola ma non c’entra l’obiettivo. Nessun tira i remi in barca, le squadre continuano a giocare a viso aperto ed allo scadere passa il Saronno: azione personale di Sala che si crea spazio in area sulla destra e segna sul palo vicino.

Con questa vittoria il Saronno di mister Tricarico sale a 14 punti, a soli 4 punti dalla zona playoff, mentre il Casteggio rallenta ulteriormente la corsa rimanendo fermo a 19 punti in 3′ posizione.

Su ilSaronno anche l’intervista a mister Danilo Tricarico del Fbc Saronno.

E la cronaca play by play del match.

Casteggio-Fbc Saronno 0-1

CASTEGGIO (4-3-3): Lorenzon; Manuelli, Giudici, Di Placido, Cavallieri; Orlandini, Tahiri (30’ st Maruffi), Bargiggia (42’ st Crivelli); Bertocchi (43’ st Negri), Migliavacca, Buscaglia. A disposizione Malatesta, Cavallini, Cantiello, Burioli, Pacco, Dragoni. All. Pagano.

FBC SARONNO (4-1-3-2): Vinci; Rudi, Bello, Lofoco, Lorusso (48’ st Bruzzone); Baldan; Proserpio, Di Noto, Sassella (42’ st Martini); Pontiggia (36’ st Sardo), Citterio (13’ st Sala). A disposizione Bertolotti, Meroni, Bredice, Pozzi, Hassan. All. Tricarico.

Arbitro: Mainini di Busto Arsizio (Ardesi di Brescia e Arrigoni di Brescia).

Marcatore: 45’ st Sala (S).

