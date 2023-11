ROVELLASCA – Il giorno sabato 4 novembre dalle 8.30 alle 12.30 all’oratorio di Rovellasca, via Monte Grappa 1 si terrà un corso di disostruzione pediatrica a cura degli istruttori di Croce Azzurra Odv. Il corso, dedicato a genitori, nonni, babysitter, educatori e insegnanti ha una durata di circa 4 ore e gli argomenti trattati verranno affrontati prima in via teorica e successivamente con prove pratiche effettuate su appositi manichini in piccoli gruppi. Lo scopo è quello di imparare le manovre per la disostruzione delle vie aeree nei lattanti e nei bambini e le procedure di rianimazione da effettuare nel caso in cui l’ostruzione abbia comportato l’arresto respiratorio del bambino.

Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante un pratico manuale tascabile che riassume le manovre imparate, utile vademecum da conservare. Per la partecipazione è richiesto un contributo spese di almeno 20 euro a partecipante, da versare in modo

contestuale alla prenotazione. Il contributo sosterrà i costi organizzativi e di acquisto della costosa strumentazione che Croce Azzurra odv utilizza per insegnare le manovre salvavita ai cittadini. Il corso è a numero chiuso fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria al link https://www.retedeldono.it/it/corso-disostruzione-pediatrica-4-novembre-2023 oppure scrivendo a [email protected].

