Stazione di Saronno centro allagata: il video

SARONNO – Tempi duri per i pendolari che fanno capo alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna e che, ormai sta diventando un “classico” quando piove, hanno trovato lo scalo con ampie zone allagate. Acqua a catinelle che scende lungo le scale verso i sottopassi, col rischio di cadere, pozze nei sottopassi e sulle banchine, acqua che filtra copiosa dalle coperture delle banchine stesse. Ed anche vere e proprio cascate che scendono pure in prossimità dei punti di accesso ai vagoni dei treni, col rischio di fare una doccia involontaria.

Problemi che si trascinano ormai da qualche tempo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(video: la situazione oggi a mezzogiorno alla stazione ferroviaria di Saronno centro)

02112023