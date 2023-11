SARONNO/SARONNESE – Vasta scelta di appuntamenti per questo fine settimana: dalla giornata dell’unità nazionale delle forze armate, allo spettacolo musicale dedicato a Giorgio Gaber e Alda Merini a Cislago.

Venerdì 3 novembre

BELLANO – Nella cornice di Spazio Circolo, in via Alessandro Manzoni 50, ArchiViVitali in collaborazione con il fondo ambiente italiano presenta la mostra “Volti, la pittura italiana di ritratto nel XX secolo” a cura di Luca Beatrice e ideata da Velasco Vitali. La mostra rimarrà aperta fino al 12 novembre, per informazioni e orari si può consultare il sito internet www.archivivitali.org/2023/06/30/volti-la-pittura-italiana-di-ritratto-nel-xx-secolo/.

Sabato 4 novembre

LIMBIATE – Dalle 10 alle 11.30, al parco di villa Mella in via Dante Alighieri 19, laboratorio “Semina un albero organizzato dalla cooperativa Comodo con la collaborazione del Comunale e la fondazione della comunità Monza e Brianza. Il laboratorio, aperto a tutti, sostiene il progetto “Anche io ci sto” finalizzato a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Maggiori informazioni al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

MILANO – Dalle 10 alle 18, nella cornice storica di villa Necchi Campiglio in via Mozart, il FAI propone Colori d’autunno: piante, fiori e idee per terrazzi e giardini. Info e biglietti al sito internet www.coloridautunno.it, si replica anche domenica 5 novembre.

SARONNO – Alle 10.45 e in occasione della “Giornata dell’unità nazionale delle forze armate, ritrovo al monumento “Cavalieri di Vittorio Veneto” in via I° maggio. Info al sito www.comune.saronno.va.it.

MISINTO – Dalle 15 alle 16, alla biblioteca civica di piazza Pietro Mosca 9, laboratorio d’inglese per bambini dai 6 ai 10 anni. Iscrizioni e informazioni al sito internet www.comune.misinto.mb.it.

SARONNO – Alle 16, in villa Gianetti di via Roma 20, conferenza su “Il sistema difensivo italiano alla frontiera nord – la linea Cadorna”. Informazioni dettagliate al sito internet www.comune.saronnova.it.

CISLAGO – Alle 21, a villa Isacchi in via Magenta 128, Assaggi d’Autore: una produzione della compagnia teatrale Eccentrici Dadarò, un viaggio tra i brani più belli e significativi di Gaber, Alda Merini e Jannacci, fino a Benni e Buzzati. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti, informazioni al sito www.comune.cislago.va.it.

Domenica 5 novembre

CERIANO LAGHETTO – L’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione nazionale alpini e il centro diurno terza età invita alla manifestazione del IV novembre con ritrovo alle 9.50 in piazza Lombardia. Per conoscere il calendario completo della manifestazione si può consultare il sito internet www.ceriano-laghetto.org.

MONZA – Ultimo giorno per visitare la mostra “Banksy paiting walls” allestita all’Orangerie di villa Reale. Informazioni al sito internet www.reggiadimonza.it.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito