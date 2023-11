SARONNO – Ritornano a Saronno le celebrazioni per il 4 novembre, giornata in cui ricorre la giornata Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze armate:

Come da tradizione l’amministrazione comunale ha organizzato la celebrazione ufficiale, che quest’anno avrà luogo proprio sabato 4 novembre, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto alle 10.45, davanti al monumento.

Sarà un 4 novembre particolare per la città di Saronno, perchè, per la prima volta, non sarà presente il filare di alberi che costeggiava la piazza verso via Primo Maggio, abbattuto durante la tromba d’aria di fine luglio. La piazza, al tempo completamente devastata, è stata una delle zone cittadine più colpite dal maltempo estivo. L’amministrazione, guidata dall’assessore ai lavori pubblici Francesca Pozzoli, è intervenuta in questi mesi con le riparazioni alle balaustre metalliche e alla muratura sottostante, oltre che con il rinnovo della targa del monumento ai caduti. Ora, per la prima volta dopo i lavori, la piazza torna ad essere protagonista di un evento ufficiale.

Nella rinnovata piazza, alle 1045, saranno effettuati l’alzabandiera, la deposizione della corona d’alloro e i discorsi alle autorità. A chiudere le celebrazioni sarà la santa messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre, programmata per le 11.30 in Santuario.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla manifestazione, soprattutto perchè questo 4 novembre costituirà un evento simbolico per più di una ragione: per le celebrazioni dedicate alle forze armate, ma anche per la ristrutturata piazza Vittorio Veneto, simbolo della rinascita saronnese dopo il maltempo.

(foto della piazza)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione