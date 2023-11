Cislago, in piazza la celebrazione del 4 novembre

CISLAGO – A Cislago per il 4 novembre, Festa dell’unità nazionale e delle forze armate, il corteo nelle vie del paese ed i momenti di ricordo della ricorrenza con associazioni, gruppi locali e rappresentanti istituzionali a partire dal sindaco, Stefano Calegari.

Ecco una sintesi del discorso del primo cittadino.

Oggi è “l’Anniversario della Vittoria”, è il giorno in cui ricordiamo i caduti del primo conflitto mondiale, è la festa delle forze armate.

Il 4 novembre ha già tanti motivi per essere commemorato, ma per la nostra stupidità siamo costretti ad aggiungerne uno: dobbiamo farlo anche per non dimenticare tutte le guerre che stanno accadendo, nel mondo. L’ultima, in termini temporali, è quella scoppiata in Terra Santa, dove si sta compiendo una tragedia, dove si stanno compiendo gesti orribili. Non possiamo restare indifferenti. A chi ci ha chiesto di mettere la bandiera di Israele sulla terrazza del Municipio, abbiamo risposto con la bandiera della PACE, unica via da intraprendere perchè tutte le guerre finiscano. […]

Dunque, dobbiamo fare memoria per riflettere sul valore della vita. Aiutiamoci ad avere il rispetto della vita e dell’altro, ricordiamoci che viviamo dentro una comunità, non in un principato che spesso coincide con quello che il singolo pensa sia giusto per sè. Viviamo la solidarietà. Facciamo che la memoria diventi azione nei gesti quotidiani. Dobbiamo onorare questa giornata con un costante impegno per il nostro paese, perché una società più a misura d’uomo dipende anche da noi. Non a caso è qui presente il consiglio cmunale dei ragazzi: perché vogliamo una città a misura di bambino, perchè se una città è a misura di bambino, lo sarà anche per tutti noi. E nessuno è escluso da costruirla.

Viva la vita, viva la libertà, viva la pace. Viva l’Italia.

Le celebrazioni si sono svolte in tutti i comuni, nel corso della mattina a Saronno si sono svolte in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto.

