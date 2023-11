Le immagini del 4 novembre a Rovellasca

ROVELLASCA – Il 4 novembre nella zona: nons solo a Saronno ma in tutte le località della zona è stata celebrata la festa dell’Unità d’Italia e delle forze armate. Ecco una piccola, parziale carrellata con alcune immagini.

“Oggi è il 4 novembre anniversario della Vittoria e festa delle forze armate, una data che deve tornare un giorno festivo ( e non da celebrare la domenica successiva) : la nostra storia, la nostra cultura ed i nostri valori valgono di più della disponibilità del bilancio dello Stato per inserire una festività” le parole del sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli. Che conclude: “Un ringraziamento al Corpo musicale “Verdi” di Rovellasca, a Rovellasca Drummers e ad Ana, Associazione nazionale alpini per la preziosa collaborazione”.

