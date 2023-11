Calcio Eccellenza, Castanese-Fbc Saronno l’intervista a Baldan: “Abbiamo dominato”

CASTANO PRIMO- Nella 9′ giornata del campionato di Eccellenza, il Saronno è ospite della Castanese in un match sulla carta ad armi pari, ma che sul campo ha visto la superiorità dei saronnesi che si sono affermati, dopo la vittoria a Casteggio, con uno 0-2 sulla squadra di Garavaglia.

A fine partita si è espresso ai nostri microfoni uno dei protagonisti del match, Stefano Baldan, mediano dell’Fbc Saronno: “Erano 3 punti fondamentali da ottenere, abbiamo dominato fin dal primo minuto, loro hanno avuto un solo tiro in cui hanno colpito il palo, mentre noi dovevamo solo sbloccarla e, una volta fatto, abbiamo gestito e raddoppiato”.

Prosegue Baldan sulla questione infortuni in casa Fbc: “Ne abbiamo avuto uno anche 5 minuti prima della partita (Lofoco) che ha fatto cambiare tutti i piani e ci siamo dovuti adattare, ma la rosa è profonda e ci possiamo fidare di tutti i ragazzi“.

Castanese-Fbc Saronno 0-2

CASTANESE (4-3-3): Indelicato; Caputo, Pescara, Oliviero (32’ st Raimoldi), Crispo; Parini, Grezzana (35’ st Mhaimer), Bertoli (19’ st Carugati); Sofia (24’ st Moussafir), Salom, Quartesan. A disposizione Catizone R., Bruni, Catizone E., Garavaglia, Lazar. All. Garavaglia.

FBC SARONNO (4-1-3-2): Vinci; Lorusso, Bello, Rudi, Sassella; Baldan; Proserpio (43’ st Martini), Di Noto, Sala (40’ st Citterio); Sardo (40’ st Hassan), Pontiggia. A disposizione Bertolotti, Bruzzone, Bredice, Zonda, Pozzi, Lofoco. All. Tricarico.

Arbitro: Riahi di Lovere (Valentini di Brescia e Bergamaschi di Bergamo).

Marcatori: 23’ st Pontiggia (S), 39’ st Proserpio (S).