SARONNO – Venerdì 10 novembre alle 20.30 al Cinema Prealpi, ci sarà la proiezione del film-documentario Ithaka – a father, a family a fight for justice, riguardante l’epopea del fondatore di Wikileaks Julian Assange, che nel 2010 diffuse centinaia di migliaia di documenti riservati sulle guerre in Afghanistan e Iraq, denunciando di fatto le atrocità che l’esercito statunitense mise in atto durante questo due campagne militari.

L’ingresso all’evento sarà a offerta libera, ed al termine della proiezione ci sarà la testimonianza da parte di un famigliare di Assange, il quale rischia una condanna 175 anni se venisse estradato negli Stati Uniti, a causa della diffusione di documentazione Top secret riguardante il governo statunitense.

Per partecipare alla proiezione sarà necessaria la prenotazione, chiamando al numero 392-9253820 oppure inviando una mail a [email protected].

