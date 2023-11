SARONNO – RESCALDINA – Presente anche la Fiab Saronno ieri, domenica 5 novembre, alla “PedalaTela“, biciclettata che ha visto la partecipazione di un’ottantina di persone provenienti da diverse località (Busto Garolfo, Parabiago, Canegrate, Rescaldina, Castellanza, Ceriano Laghetto e Saronno).

La pedalata, nonostante sia partita da differenti luoghi ed in diversi orari, per agevolare i partecipanti, ha avuto un’unica destinazione: l’osteria “La Tela” a Rescaldina. Significativa come tappa finale della biciclettata proprio perché nel 2006 l’immobile era stato sequestrato alla mafia, per poi essere fatto rinascere come l’osteria sociale che oggi la cittadinanza conosce. La struttura è quindi divenuta simbolo della vittoria della legalità.

L’evento sportivo e sociale, che ha riscosso un gran successo (complice anche la meravigliosa giornata), è proseguito con un rinfresco all’osteria, accompagnato dal concerto di ArcEnCiel Ensemble, e si è concluso con la consegna di premi e regali ai partecipanti.

La pedalata però ha costituito solamente l’appuntamento di apertura di “SosteneTela – dai beni confiscati la ricetta del buon essere“, una settimana di incontri, musica, pedalate ed enogastronomia per valorizzare i beni sottratti alla criminalità organizzata e per riflettere, conoscere e imparare cosa significa oggi “essere antimafia”.

Gli eventi in programma a La Tela, infatti, sono ancora molti: giovedì 9 novembre l’osteria sociale sarà protagonista di “ViveTELA“, serata dedicata alla discussione sui beni confiscati. Alle 19.30 ci sarà la possibilità di cenare, mentre alle 21 si potrà assistere all’incontro “Le infiltrazioni della criminalità organizzata e la situazione e il futuro dei beni confiscati nel Legnanese” con Alessandra Dolci, coordinatrice della Direzione distrettuale antimafia di Milano, e gli amministratori comunali.

Venerdì 10 novembre sarà la volta di “InsegnaTELA“: alle 19.30 la cena, seguita alle 21 dall’incontro con Nando Dalla Chiesa, docente di sociologia e metodi di educazione alla legalità dell’università degli studi di Milano, e con i docenti delle scuole del territorio, per capire come sia possibile oggi insegnare il concetto di antimafia.

Per sabato 11 novembre è programmato “SuonaTELA“: si cenerà sempre alle 19.30 per poi assistere al concerto dei Freedom Sounds, band della casa di reclusione di Milano Bollate, nata nell’ambito di un progetto di crescita e rieducazione attraverso la musica.

La settimana sarà infine conclusa dall’appuntamento “AssaggiaTELA” di domenica 12 novembre: alle 12 si potrà pranzare con un menù realizzato anche con i prodotti di aziende che lavorano su terreni confiscati, con la possibilità di chiacchierare dal vivo e online con i protagonisti.

(foto dalla pagina Facebook di Fiab Saronno Ciclocittà)

