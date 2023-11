SARONNO – L’autrice saronnese Selene Minopoli presenta alla comunità il suo nuovo libro “Identità“.

La scrittrice sarà infatti presente in Sala Nevera (biblioteca civica di Saronno) nella serata di venerdì 10 novembre, alle 18.30, per raccontare e leggere alcuni passi estrapolati dalla sua nuova opera letteraria.

Si tratta di un libro di 10 racconti sulle dinamiche familiari e il disagio giovanile, ottimi spunti di riflessione dai quali la scrittrice partirà per parlare, nel corso dell’evento, di temi scolastici e, più in generale, riguardanti i giovani d’oggi, d’interesse sia per i genitori che per tutti gli adulti.

L’incontro, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Leonardo Da Vinci, sarà accompagnato da un intermezzo musicale e vedrà la partecipazione anche della psicologa psicoterapeuta Rita Erika Marullo. La relatrice dell’intera serata sarà invece Mariaelena Pellicciotta, ex assessore e attuale vicepresidente del comitato genitori della scuola Aldo Moro.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione