SARONNO – Sabato 11 novembre, dalle 14.30, il Centro Islamico di Saronno insieme a partner come il Ministero della Difesa, l’Unione Europea, l’Ucoii, fondazione Albero della Vita, Coreis e altre realtà di ricerca, di prevenzione e di sostegno alla persona organizzano l’evento:”Conoscere e prevenire l’islamofobia”.

L’evento si terrà nel Centro Islamico saronnese in via Grieg 44 a Saronno. L’evento sarà incentrato su approfondimenti in merito al ruolo della donna nell’Islam e il contrasto all’islamofobia attraverso la conoscenza degli strumenti di identificazione e prevenzione di questo fenomeno.

Oltre ai saluti istituzionali. delle autorità religiose e civili della città sono previsti come ospiti dell’appuntamento Claudia Cui, coordinatrice del progetto, Nadia Bouzekri, vicepresidente Ucoii; Farida Peruzzi, Coreis; Colonnello Antonio Coppola, reparto operativo Arma dei Carabinieri;

Marco Luciani reparto investigazioni Polizia Locale di Milano.

