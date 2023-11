SARONNO- Movimentato episodio ieri, lunedì 6 novembre, nella zona di piazza Cadorna. Intono alle 11,32 la chiamata la numero unico delle emergenze da parte di alcuni passanti per la lite in un negozio.

Cos’è successo? Secondo una prima ricostruzione tutto è nato quando uno straniero si è impossessato di un paio di auricolari esposti nell’attività. Un’operazione che non è sfuggita al proprietario che ha subito bloccato l’uomo. Gli ha intimato di restituire il maltolto ma tra i due è nata una violenta discussione tanto che dalle parole si è passati alle mani.

Il proprietario del negozio ha riportato diverse lezioni tanto che sul posto, come detto, è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza. Il personale della Croce Rossa di Saronno arrivato in piazza Cadorna si è occupato sia dello straniero sia del proprietario. Quest’ultimo è stato trasferito all’ospedale di piazzale Borella per le cure del caso. Intervento anche dei carabinieri che hanno raccolto la testimonianza delle due persone coinvolte, un 31enne ed un 47enne, e che seguiranno gli eventuali strascichi legali della vicenda.

(foto archivio)

