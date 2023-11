SARONNO – Riceviamo dal professore Stefano Pergreffi, referente coordinatore di informatica all’istituto Zappa, e pubblichiamo la nota in merito agli incontri del “Salotto letterario e cinematografico“.

“Anche quest’anno torna l’appuntamento con il Salotto letterario e cinematografico dell’Itcs G.Zappa. L’idea del Salotto letterario e cinematografico, dedicato ai docenti e alla cittadinanza, è quella di condividere un buon libro o un buon film e trascorrere un’ora in convivialità nel nostro istituto. Nato nel 2016 (solo nella versione “letteraria”) da un’idea della prof.ssa Graziella Buzzi, insegnante nota ai saronnesi, ha avuto seguito grazie alla preziosa collaborazione della prof.ssa Rita Piazza. Dallo scorso anno, la gestione curata dal prof. Paolo Belaeff ha dato vita ad una versione ancora più ricca del progetto. La collaborazione con il prof. Antonio Granieri ha infatti apportato un’importante novità: non solo letteratura, ma anche cinema. La sede degli incontri rimane invariata: la biblioteca del nostro istituto. Gli incontri previsti per questo anno scolastico sono otto, avranno cadenza mensile ed inizieranno il giorno 23 novembre. Ricordiamo che gli incontri non sono dedicati esclusivamente al personale del nostro istituto, ma sono aperti alla cittadinanza. Il prof. Paolo Belaeff, il suo nuovo collaboratore prof. Thomas Ganzer e tutti noi “amici affezionati del salotto” ci auguriamo di potervi presto accogliere come nostri graditi ospiti per trascorrere insieme un piacevole pomeriggio in compagnia di un buon libro o di un buon film. Qualora non abbiate la possibilità di raggiungerci di persona, vi segnaliamo che è possibile partecipare anche in collegamento remoto attraverso piattaforma meet. Per usufruire di questa opportunità vi preghiamo di scrivere una mail a: [email protected].

Per rimanere aggiornati in merito all’iniziativa potete seguirci sui nostri profili social (trovate i relativi riferimenti sul nostro sito https://www.itczappa.edu.it/seguici-sui-social/)”

(foto d’archivio)

