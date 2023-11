CARONNO PERTUSELLA – Un evento letterario da non perdere quello organizzato dal circolo Auser di Caronno Pertusella, che vedrà l’incontro con lo scrittore Mario Alzati.

Sarà infatti presente venerdì 24 novembre in sala Auser (via Adua, 169) alle 14.30 per illustrare al pubblico la sua produzione letteraria e il mondo che vi si cela dietro. Alzati è autore di numerosi romanzi in cui rivisita gli avvenimenti del novecento, guardandoli con gli occhi del paese di Olonia, simbolo della provincia lombarda.

Tutte le sue opere prendono spunto da fatti reali e narrano in tono ironico e scanzonato la vita di provincia negli anni del fascismo e del secondo dopoguerra, in un intreccio tra eventi storici nazionali e internazionali, quadri di costume e vicende di paese.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione