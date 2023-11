Digital Sherpa a Cesate: donato un computer

CESATE – Digital sherpa, ovvero Massimiliano De Cinque, esperto di informatica che rigenera computer e materiale elettrenico per donarlo a chi ne ha bisogno, qualche giorno fa era a Cesate.

Anche durante il Linux day di Cesate, riferisce Digital Sherpa, ho effettuato una donazione. Un papà aveva chiesto un computer per il figlio, “per accrescere la sua esperienza informatica …anche attraverso i giochi”. Per l’occasione sono stati preparati dei portatili con distribuzioni Linux completi di pacchetti didattici per la scuola, ma includendo anche giochi come Minecraft. L’uso di Linux offre diversi vantaggi educativi, soprattutto nei ragazzi. In primo luogo, Linux è open source, il che significa che possono esplorare e imparare come funzionano i sistemi operativi. Inoltre, stimola lo sviluppo delle competenze tecniche e promuove una comprensione più approfondita del funzionamento del computer. Linux è anche noto per essere più leggero, consentendo il recupero di vecchi computer, promuovendo il riutilizzo e l’ecosostenibilità”.

Prosegue Massimiliano: “Lo abbiamo spiegato alle persone che sono venute a trovarci e tutti si sono stupiti nel vedere le varie distribuzioni installate su considerati obsoleti, incluso un iMac non più aggiornabile e tornato a una seconda vita, veloce più di quanto lo fosse da nuovo”.

Tra i partecipanti al Linux day anche Angelo Belverato e Michele Cimino, che hanno dato il loro contributo assieme ai giovani collaboratori Marco e Fabio. Per quanto riguarda la donazione del portatile, per il giovane che l’ha ricevuto anche un altro regalo: una cuffia da gaming, uno dei tanti gadget che abbiamo regalato e gentilmente offerti da Andrea Ferrario, ceo e co-fondatore di Tom’s Hardware Italia.

