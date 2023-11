SARONNO – Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, ieri in Sala Nevera al centro culturale di Casa Morandi in viale Santuario è stato presentato alla stampa il libro dedicato ai 75 anni di attività sul territorio dell’Amor Sportiva.

Un importante traguardo per la società saronnese raccontato in un libro, che segna un pezzo di storia sportiva e sociale della città e che verrà presentato ai cittadini all’interno di un incontro in Villa Gianetti di via Roma il 21 novembre prossimo, alle 18.

Amor sportiva è attiva a Cassina Ferrara, e non solo, in ambito calcistico: alle spalle della formazione maggiore che milita in Seconda categoria c’è un ampio settore giovanile, i campi di gioco di riferimento sono il centro sportivo di via Trento, i campi oratoriani di via Larga ed il campo comunale di via Sabotino.

(foto: la presentazione del libro dedicato alla storia di Amor Sportiva)

09112023