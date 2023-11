SARONNO – C’erano tanti tesserati del Gap Saronno, il gruppo amatori podismo, e c’era anche la parlamentare locale del Varesotto, Maria Chiara Gadda, anche lei nella veste di partecipante: il riferimento va alla storica e tradizionale maratona di New York negli Stati Uniti d’America, che si è tenuta nei giorni scorsi.

Gadda racconta la sua esperienza newyorkese.

Ci ho creduto e alla fine sono riuscita a tagliare il traguardo della Maratona di New York. È stata prima di tutto una sfida con me stessa, una prova fisica (non sono nemmeno una grande sportiva…) ma soprattutto di testa quando il dolore inizia a farsi sentire. 42 km (più altri 3 per tornare alla base). Sei solo nella prova, ma è una esperienza indimenticabile affrontare il percorso con tanti compagni di viaggio e una città intera che ti sprona ad ogni angolo. Attraversare i quartieri così diversi di questa città meravigliosa e multietnica è un vero viaggio. Questo evento è per le famiglie un momento di festa, nei quartieri latini musica e grigliate, i canti gospel fuori dalle chiese, gli anziani seduti sulle carrozzine a guardare, i bambini che offrivano caramelle (devo ammettere che mi hanno salvato quando ero in calo di zuccheri). Partenza dal ponte di Verrazzano, Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx, Manhattan, e il traguardo a Central Park. Fino alla fine, c’erano famiglie al freddo a supportare anche chi come me ha tagliato il traguardo dopo 7:44:16 ore. Oltre 55mila persone alla partenza, da ogni parte del mondo, 2368 italiani la seconda comunità più numerosa. E a giudicare dal tifo, gli italiani sono davvero amati qui negli USA. C’erano gli atleti professionisti, persone con disabilità, ma anche tantissimi che correvano per una causa sociale o per una associazione di volontariato, per un figlio venuto a mancare, per avere combattuto il cancro, padri e figli, ultra settantenni. Insomma, una esperienza di vita che mi rimarrà nel cuore. E poi il giorno dopo camminare come da tradizione per la città con la medaglia al collo, è una emozione e come dicono loro “I’m proud of you, you did it”.

(foto: Maria Chiara Gadda al traguardo della maratona di New York)

08112023