SARONNO – I volantini che ne annunciavano la rimozione sono arrivati ad agosto ma oggi giovedì 9 novembre è arrivato il loro ultimo giorno. Sono state rimosse oggi le ultime cabine telefoniche di Saronno.

Ad agosto era stato esposto un avviso che ne annuncia la dismissione proprio entro il 13 agosto una data iconica perchè coincide con quella della loro invenzione. Una notizia che ha provocato un po’ di amarezza dei residenti, abituati alla presenza dei telefoni arancioni accanto al municipio e nel cuore del centro storico. Un dismissione che riguarda tante cabine in tutt’Italia e contro cui alcuni cittadini hanno tentato di fare ricorso. C’era stata una prima tranche di dismissioni anni fa ma l’83% dei telefoni erano stati salvati proprio su input dei cittadini

Del resto come riportato da il Post si tratta di un lungo iter arrivato all’epilogo: “L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha stabilito a seguito di una consultazione pubblica che non sia più necessario continuare a garantire la disponibilità delle cosiddette “postazioni telefoniche pubbliche” sul territorio nazionale: in poche parole, ha deciso che le cabine telefoniche non servono più. In base alla delibera pubblicata il 23 maggio la società telefonica TIM – che gestisce i telefoni pubblici a pagamento in Italia – potrà quindi cominciare a rimuovere le circa 18mila cabine attualmente attive, con poche eccezioni”. Attualmente nelle strade italiane sono attivi 16.073 telefoni pubblici, a cui si aggiungono le 1.801 postazioni collocate in ospedali, carceri e caserme e le 470 presenti nei rifugi di montagna. Secondo le indagini dell’Agcom, dal 2010 al 2017 il numero di chiamate fatte dai telefoni pubblici in Italia si è ridotto dell’80 per cento, passando da 96 milioni a meno di 20: più di recente, l’Agcom ha rilevato che dal 2019 al 2021 il numero medio di chiamate effettuate ogni anno per ciascuna postazione si è ridotto del 57 per cento, passando da 277 a 118, meno di una ogni tre giorni.

I tempi sono stati un po’ più lunghi del previsto ma oggi sono state rimosse alcune iconiche cabine quella di piazza Prealpi e quella davanti al municipio.

