Roberta, Doriana e Laura si sono messe in gioco nella popolare trasmissione tv

CISLAGO – Tre impiegate comunali di Cislago in “azione” al quiz televisivo Reazione a catena: nella puntata di ieri sera del programma di Rai 1 sono entrate in scena come concorrenti Roberta, Doriana e Laura, tra amiche e colleghe, sono volti ben noti in paese perchè lavorano in Municipio.

Roberta, Laura la portavoce e Doriana si sono cimentata con i diversi giochi delle puntata con il nome “Le stop e via “ Spigliare, simpatiche hanno tenuto bene il gioco ma purtroppo nel finale dell’intesa hanno perso 6 a 12.

Tantissimi i cislaghesi che le hanno riconosciute e anche sono stati orgogliosi della loro buona perfomance che segue quella di Elisa cislaghese parte del trio di super campionesse “le tre e un quarto”.

Per le foto si ringrazia la nostra lettrice Marisa

(nel fotogramma, le tre cislaghesi che hanno partecipato al quiz televisivo Reazione a catena di Rai 1, nella puntata di ieri sera)

10112023