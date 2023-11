SARONNO/SARONNESE – Un week -end d’autunno con tanti eventi, in particolare quello di questa sera alle 20.45 alla biblioteca civica di Cislago, dove si inaugura una mostra sulla violenza domestica visitabile fino al 25 novembre e che vede la partecipazione dell’associazione saronnese Rete Rosa Onlus, che da anni promuove la prevenzione del maltrattamento in famiglia di donne e minori.

Venerdì 10 novembre

CISLAGO – Alle 20.45, alla biblioteca comunale di via Magenta 106, inaugurazione della mostra “Com’eri vestita”. A seguire la presentazione del libro “Civico 22” sul tema della violenza domestica e dialogo con l’autrice Anna Pagani e la partecipazione dell’associazione Rete Rosa. Informazioni al www.comune.cislago.va.it.

SARONNO – Alle 21, nella sede dell’associazione l’Isola che non c’è di via Nino Biffi 5, Giuseppe Uboldi presenta la seconda parte della videoproiezione “Homo Scribens. Scitto sui Muri” Informazioni al sito internet www.isolasaronno.it.

Sabato 11 novembre

SOLARO – Alle 11, alla biblioteca al Polo di Comunità Regina Elena di via, “Nati per leggere” rassegna di lettura ad alta voce per bambini da 3 a 6 anni. Informazioni e prenotazioni all’email [email protected].

GERENZANO – Alle 11, al parco degli Aironi di via Inglesina 51, cerimonia di benvenuto per i bambini nati nel 2022 con la consegna di una pergamena ricordo. Informazioni dettagliate al sito internet www.comune.gerenzano.va.it.

LIMBIATE – Alle 21, al teatro comunale di via Valsugana 1, va in scena lo spettacolo “Le nostre anime di notte” con Lella Costa e tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf. Informazioni e prenotazioni al sito internet www.teatrocomunalelimbiate.it.

Domenica 12 novembre

CESANO MADERNO – Dalle 8 alle 20, in via Dante e piazza XXV Aprile, torna la nuova edizione della “Fiera dei Mercanti”. Informazioni al sito internet www.comune.cesano-maderno.mb.it.

SARONNO – Alle 11, nella cornice storica di villa Gianetti in via Roma 20 e in occasione del Festival lirico “Casta Diva”, si terrà una conferenza concerto su “Rossini e la canzone napoletana”. L’ingresso è libero.

BOVISIO MASCIAGO – L’associazione Baule Verde propone una passeggiata guidata nel centro storico di Masciago in occasione della “Festa di San Martino”. Maggiori informazioni all’email [email protected].

ORIGGIO – Ultimo giorno per visitare la mostra di Vincenzo Balena “La memoria della materia”, allestita a villa Borletti in via Dante 63. Orari dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 19, informazioni al sito www.comune.origgio.va.it.

BELLANO – Nella cornice di Spazio Circolo, in via Alessandro Manzoni 50, ArchiViVitali in collaborazione con il fondo ambiente italiano presenta la mostra “Volti, la pittura italiana di ritratto nel XX secolo” a cura di Luca Beatrice e ideata da Velasco Vitali. La mostra rimarrà aperta fino domenica 12 novembre, per informazioni e orari si può consultare il sito internet www.archivivitali.org/2023/06/30/volti-la-pittura-italiana-di-ritratto-nel-xx-secolo/.

SARONNO – Alle 17, al teatro Giuditta Pasta di via I° maggio (in foto), “Le Nuove Proposte” presentano “The Master of musical 2.0” alla scoperta del fantastico mondo dei musical con band dal vivo. Prevendite online www.teatrogiudittapasta.it.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito