SARONNO – Dopo il successo del primo incontro, domenica 12 novembre a villa Gianetti di Saronno, città natale di Giuditta Pasta, è in programma alle 11 la seconda conferenza concerto a cura di Giorgio Appolonia e di Alessandro Calcagnile, pronti ad accompagnare il pubblico nelle avvincenti trame del mondo operistico con un itinerario che si dipana tra percorsi inaspettati e molteplici spunti di indagine. Intitolata Rossini e la canzone napoletana, la conferenza esplora il legame dei tre grandi operisti Rossini, Bellini e Donizetti con la città partenopea, un viaggio in musica tra spunti originali e sorprendenti legami artistici.



Nuovo appuntamento in agenda, dunque, per la seconda edizione di Casta Diva, Festival Lirico sul Lago di Como promosso da associazione musicale tema (talenti europei per la musica e l’arte) con la collaborazione dei comuni di Blevio, Canzo, Lomazzo e Saronno e in programma fino al 15 dicembre.



La parte musicale dell’evento vede in scena il tenore Edoardo Francesconi, Giorgio Pertusi al mandolino e Alessandro Calcagnile al pianoforte, impegnati ne La danza (Tarantella) di Rossini, Fenesta Ca’ lucive di Bellini e Me vojo fa na casa di Donizetti. Oltre alle arie da camera dei tre operisti, saranno eseguiti anche brani tradizionali della canzone napoletana, con momenti che risvegliano ricordi ed emozioni fin dalle prime note, da I te vurria vasà a Regginella, da Funiculì funiculà a O sole mio. Un appuntamento tra musica e racconto che si configura come un particolare momento di ascolto e di approfondimento, illuminato dall’autorevole presenza di Giorgio Appolonia, grande studioso e profondo esperto di Gioachino Rossini, a cui ha dedicato numerose pubblicazioni.

