SARONNO – Parco dell’ex Seminario continua il confronto. Ad intervenire anche il consigliere comunale Luca Davide di Obiettivo Saronno: “Ma la cosa più interessante ce l’ha detta l’assessore ai lavori pubblici Francesca Pozzoli in diretta a radio Orizzonti: i famosi alberi tagliati all’interno dell’area feste del parco dell’ex seminario serviranno per far posto ad un area servizi con al suo interno una caffetteria.

Nel giro di 300 metri quadrati a fare concorrenza ai già 6 commercianti ci sarà anche il comune con ulteriori 3 spazi, questo perché non c’è da parte di questa amministrazione una visione complessiva di città, si guarda il singolo progetto senza avere un’idea del contesto, senza confrontarsi con la cittadinanza e soprattutto a discapito dei commercianti che infatti sempre più chiudono i battenti. Grazie all”assessore Pozzoli per aver chiarito i nostri dubbi: sono stati tagliati alberi decennali per far posto all’ennesima caffetteria che non serve se non a infastidire i commercianti del quartiere”.

Mappa alla mano Luca Davide entra nello specifico: “Nello spazio di 300 metri quadrati, che si percorre a piedi in 2 minuti sono già presenti 6 bar. Carpe Diem, Bar Madonna, Pasticceria al Santuario, Galli al teatro, Non solo caffè bistrot, bar Jolie. E non solo anche se da quello che so il bando è andato a vuoto, per le folli richieste dell’amministrazione, è stato rimesso a bando lo spazio ex chiostro. A fianco della fioreria del Santuario l’amministrazione ha deciso di aprire un nuovo chiosco con caffetteria.

