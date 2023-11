SARONNO – Dal 18 al 26 novembre 2023 si svolgerà la diciottesima edizione della manifestazione fotografica Saronno Fotofestival, organizzata dal Gruppo Fotografico Agorà Saronno.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Saronno, la collaborazione della Fondazione Casa di Marta, del Museo dell’Illustrazione e il contributo come media partner de ilSaronno e di Radiorizzonti in Blu.

L’inaugurazione sarà sabato 18 novembre alle 15 alla Sala Nevera di Casa Morandi, in viale Santuario

Inaugurazione

Sabato 18 Novembre alle 15

c/o Casa Morandi – Sala Nevera, Viale Santuario 2

Mostre fotografiche

c/o Casa Morandi – Sala Nevera, Viale Santuario 2

60 milioni

60 milioni

I volti di un’altra pandemia

Fotografie di Leonello Bertolucci

“Il disseccamento degli ulivi di Puglia a causa della Xylella è la nostra personale apocalisse, non solo ambientale, bensì culturale, identitaria ed economica perché colpisce l’agricoltura, e a lungo andare anche il turismo. […] Ora però è il momento di rinascere, di ristabilire il dialogo con la terra, di ritornare a sentire “il sibilo lungo che si può udire solo di mattina”, sincronizzando il nostro respiro con quello della natura; insomma è il momento di rigenerare la nostra amata Puglia e con essa noi stessi. Non è ingenuo ambientalismo, ma semplice questione di sopravvivenza. Le belle, dolorose ed emozionanti foto di Leonello sono allo stesso tempo testimonianza e denuncia, insieme amore per la Puglia e rabbia impotente. Tuttavia alla fine raccontano che la storia di questo antico territorio con i suoi alberi millenari non finisce qui. Bisogna ritornare a curarlo e ad amarlo, per noi, per i nostri figli e per i figli dei figli.” Edoardo Winspeare

Sabato 18 novembre alle 16, dopo l’inaugurazione, si terrà l’incontro con l’autore e la presentazione del libro con firma-copie.

Casa Morandi – Sala Nevera, Viale Santuario 2

Valle Olona

Di acqua, terra, ferro e sogni

Fotografie di AA.VV. GFAS

Curatore Stefano Natrella

“Un fiume scorre accanto ad un sentiero. Una vecchia linea ferroviaria appare e scompare vicino a rovine abbandonate, opifici, mulini, filande.

Di acqua, terra, ferro e sogni; questi sono gli elementi che compongono il percorso espositivo di una mostra fotografica collettiva in cui elementi naturali e onirici si intrecciano fra loro.” Stefano Natrella

Museo dell’Illustrazione, Via Caduti della Liberazione 25 (cortile interno)

L’albero della vita

Fotografie di Luciana Gerletti

“L’Autrice viaggia attraverso le infinite proiezioni della superficie del nostro pianeta che l’applicazione Google Earth offre al suo sguardo.

Il suo sogno di volare genera analogie raffiguranti arborescenze che si sviluppano dalle radici sotterranee della nostra fantasia.” Stefano Natrella

Orari mostre

Sabato 18 ore 15 – 18,30

Domenica 19 ore 10 – 12,30 / 15 – 18,30

Venerdì 24 ore 15 – 18,30

Sabato 25 ore 10 – 12,30 / 15 – 18,30

Domenica 26 ore 10 – 12,30 / 15 – 18,30

Conferenza

Domenica 26 novembre ore 17

Fondazione Casa di Marta, Via Petrarca 1 ang. Via Piave

“Le ingannevoli verità delle immagini”

Le recenti funzioni dell’Intelligenza Artificiale stanno mettendo in discussione la realtà delle immagini fotografiche.

A cura di Stefano Natrella

L’ingresso è libero a tutte le mostre e agli eventi.

