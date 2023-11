SARONNO – Sono state presentate nel corso dell’ultima settimana le iniziative organizzate per celebrare i 150 anni dalla scomparsa di Manzoni, in collaborazione con alcune società e scuole saronnesi. L’assessore e vicesindaco Laura Succi ha sottolineato l’importanza della partecipazione di più realtà cittadine: “Abbiamo voluto coinvolgere il più possibile la città, con le sue società e le sue scuole per evitare che queste ultime rimangano chiuse nell’edificio scolastico. Abbiamo collaborato con La Bussola, la Compagnia della Ruota, UniTre, il liceo G.B. Grassi, l’istituto Orsoline e il collegio Castelli”. Prosegue poi con un elenco degli eventi a cui prenderanno parte per l’appunto le scuole: “Esse verranno coinvolte il 30 novembre al teatro Giuditta Pasta, dove verrà rappresentata la notte dell’Innominato a cura della Compagnia della Ruota, che prevedrà anche un intervento per accogliere i ragazzi da parte del professor Valsecchi, insegnante delle Orsoline. Inoltre – aggiunge – saranno proiettati due video realizzati qualche anno fa dai ragazzi del G.B Grassi, mentre con il collegio Arcivescovile abbiamo organizzato una cena ispirata ai sapori manzoniani, con prodotti del luogo e pietanze dell’epoca”.

Paolo Pignatelli, vicepresidente di Unitre ha rimarcato: “La nostra conferenza-concerto, attraverso curiosità, stacchi musicali e letture di brani di Manzoni, andrà ad approfondire il contesto storico dell’Ottocento, caratterizzato da elementi e cambiamenti che hanno dato un input alla letteratura italiana e che d’altra parte hanno coinvolto molto poco la Russia”.

E’ intervenuto anche Massimo Beneggi, rappresentante della Compagnia della Ruota: “L’idea della rappresentazione teatrale parte da un sentimento di amore personale nei confronti dell’opera di Manzoni, il quale mi ha spinto a scrivere l’adattamento teatrale. La parte dei Promessi Sposi che interessa la figura dell’Innominato è molto ampia – aggiunge – e ne è stata fatta una sintesi, pertanto l’unica parte apocrifa che mi sono permesso di scrivere riguarda i collegamenti tra le varie vicende di questa figura”.

Determinante anche il contributo del circolo culturale La Bussola a cui ha dato voce Marco Banfi: “L’evento prevede l’alternanza tra la recita di brani tratti dall’opera di Manzoni e gli interventi di un oratore, Giacomo Vagni, professore di lettere all’Università di Friburgo – prosegue – Gli abbiamo chiesto in particolare di descrivere la figura di Manzoni, non solo nella sua ricostruzione storica ma anche entrando nel messaggio che l’autore può dare all’uomo contemporaneo, ovvero quanto è attuale la figura manzoniana anche dopo 150 anni”.

“Manzoni è il grande lombardo – ha concluso il sindaco Augusto Airoldi – non avremmo potuto lasciar passare una ricorrenza così importante senza organizzare nulla a riguardo e senza coinvolgere le associazioni che lavorano sul territorio”.

Di seguito tutti gli eventi:

“Da quel ramo del lago di Como al Volga”, conferenza-concerto a cura di UniTre Saronno: domenica 19 novembre alle 16:00, Sala Bovindo di Villa Gianetti

Cena dai sapori manzoniani, a cura del collegio Castelli: martedì 21 novembre alle 19:30, collegio Castelli

“La notte dell’Innominato”, adattamento teatrale di Massimo Beneggi in collaborazione con la Compagnia della Ruota: giovedì 30 novembre alle 10 teatro Giuditta Pasta

“Manzoni, chi è costui?”, a cura del circolo culturale La Bussola con la partecipazione di Giacomo Vagni: domenica 3 dicembre alle 16:30, Casa di Marta

