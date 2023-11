Nei giorni scorsi l’Assessore ai Lavori Pubblici, a domanda specifica riguardo l’impegnativa manutenzione al quale il Comune di Saronno dovrà ottemperare al Parco dell’ex seminario così come da lor Signori immaginato, ha dichiarato pubblicamente che “il piano di manutenzione è un obbligo di legge ed è un tema su cui questa amministrazione sta molto puntando…” Mentre scrivo queste due righe il Saronno calcio sta giocando la propria gara “casalinga” a Gallarate perchè il campo è impraticabile.

Domanderò agli assessori di competenza se la manutenzione del manto erboso dello stadio comunale è un obbligo di legge, come comunica la loro collega. Mi chiedo come si possa immaginare una puntuale e scrupolosa manutenzione di un’area così importante, se neanche si riesce a fare divertire i cittadini, amanti di calcio, due domeniche al mese perchè non si è capaci di rendere praticabile un campo di calcio.

Mi immagino quanto si possano sentire frustrati i tifosi del Saronno calcio, fra cui il sottoscritto, nel non potere vedere la propria squadra giocare fra le “mura amiche”, avendo magari anche acquistato l’abbonamento. Questa è purtroppo una delle numerose problematiche che affliggono la nostra città, dalla sicurezza alla salute pubblica, dal commercio al verde, dall’aumento delle imposte comunali alla manutenzione degli edifici pubblici, ecc.

E l’agonia continua con la convocazione dei consigli comunali che si può ormai annoverare fra i record negativi (in una città di quasi 40.000 abitanti in quasi 4 mesi sono stati convocati solo 2 consigli comunali), testimonianza del fatto che, fino a prova contraria, l’attuale amministrazione è ufficialmente appoggiata da 12 Consiglieri su 25. Dov’è finita la tanto sbandierata città “amica” del sindaco se i cittadini vengono sempre più raramente rappresentati in consiglio comunale?”

