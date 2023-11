SARONNO – Una mostra per invitare ad un ricordo, una riflessione sull’opera e il contributo di Italo Calvino con gli scatti di Edio Bison dedicati a “Le città invisibili”.

Negli ultimi giorni è stato il vicesindaco Laura Succi a presentare il progetto in una conferenza stampa in Municipio: “Calvino è un personaggio che non si poteva dimenticare, e per fare qualcosa di diverso e particolare abbiamo scelto di focalizzarci sul testo “Le città invisibili” perché in città c’è un esperto, appunto Edio Bison, che presenterà una serie di fotografie che non sono reali e concrete ma che cercano di cogliere il senso profondo di quest’opera”.

Prende la parola il Stefano Natrella, esperto di cultura visuale ed ex docente all’Accademia di Brera, grazie al quale è stato possibile organizzare la mostra: “I rapporti tra Calvino e la fotografia sono profondi, non è cosa risaputa ma è necessario rimarcarla”. Passa poi alla descrizione del progetto: “Il fotografo saronnese Edio Bison seleziona delle città, le reinterpreta graficamente con delle piattaforme di gestione digitale dell’immagine e cerca di dare corpo a qualcosa per l’appunto invisibile, ovvero la città raccontata da Marco Polo nel libro. Il messaggio – prosegue – è che la città invisibile vive dentro di noi, soprattutto in un periodo in cui la realtà delle fotografie è messa in discussione a causa dell’intelligenza artificiale: l’approdo della mostra è pertanto la necessità di riflessione sul grado di verità della fotografia”.

Edio Bison aggiunge: “Le città invisibili per come le ho rappresentate io sono una sorta di viaggio interiore che può non finire, girando e anche inventando ho cercato di rivedermi in questi luoghi e trovarvi delle sensazioni, tentando di dare un’interpretazione anche attuale”.

La mostra comprende un totale di 19 fotografie e sarà inaugurata il 2 dicembre in Sala Nevera, dove rimarrà allestita fino al 17 dicembre.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione