SOLARO – Interessante appuntamento in programma per giovedì 16 novembre con l’incontro “Dialoghi su Aldo Moro”, in occasione del 45esimo anniversario della scomparsa del politico.

L’evento, organizzato dal circolo Acli di Solaro con il patrocinio del comune, sarà ospitato dalle sale della biblioteca comunale del Polo di Comunità (piazza Cadorna, 1), a partire dalle 21. L’incontro vedrà la partecipazione del deputato Enrico Farinone, autore del libro “Aldo Moro. Gli ultimi discorsi”.

L’intera serata sarà introdotta e moderata dalla professoressa Annalisa Podestà.

(foto d’archivio)

