SARONNO – GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del comune firmata dal sindaco Augusto Airoldi e dall’assessore Ilaria Pagani

“La comunità del terzo settore è una risorsa decisiva per la costruzione e la gestione dei progetti sociali del territorio saronnese. È stato così in

questi anni e lo sarà nei prossimi. Con questo approccio nasce l’evento del 17 novembre dal titolo “Welfare – una comunità

che cambia” – che riunirà per una intera giornata sia le istituzioni del territorio dell’ambito saronnese che le associazioni e le cooperative del terzo settore che sono state, sono e /o saranno protagoniste della progettazione e della realizzazione delle iniziative per il sociale del passato, del presente e del futuro.

L’evento si svolgerà presso la cooperativa Il Granello, a Gerenzano e sarà strutturato su due fasi. Durante la mattinata sarà rappresentato un bilancio delle azioni e dei progetti realizzati in collaborazione con il terzo settore, alleato oggi più che mai strategico per intercettare e rispondere ai bisogni del territorio. A partire da questa analisi, sarà promosso nel pomeriggio un lavoro per tavoli con l’obiettivo di costruire una visione condivisa tra le istituzioni e gli operatori sulla sussidiarietà, nel futuro delle politiche sociali del territorio”.

(foto d'archivio)

