OFFANENGO – Trasferta con vittoria che vale una semifinale preziosa nella Coppa Italia Eccellenza. Decide la sfida contro l’Offanenghese la rete nella ripresa di Kovalonoks, servito da Zibert, dopo una palla recuperata da un eccellente Enzo Jordan Mathieu, altro giocatore arrivato a Caronno solo qualche settimana fa. Mister Gatti non può che essere soddisfatto: una prova di grande sofferenza ma anche di concretezza per i suoi che vincono su un campo complicato e contro una formazione molto ben organizzata.

LA GIOCATA DECISIVA – La svolta del match a metà ripresa, quando Enzo Jordan Mathieu recupera palla a centrocampo, serve Zibert che con un preciso no look manda in porta Nikita Kovalonoks, che di sinistro incrocia e non lascia scampo al portiere avversario. Nel finale forcing dei padroni di casa che tentano il tutto per tutto, ma la Caronnese chiude la porta e si lancia in Semifinale.

IL TABELLINO

OFFANENGHESE-CARONNESE 0-1

OFFANENGHESE

Miori; Brignoli, Parati, Maffi, Galli; Riva, Facciolla, Gochesano, Zanotti; Miglio, Coita

A disposizione: Diaconu, Fattori, El Bellaoui, Rotondi, Dadson, Confalonieri, Bisha D. Bisha T., Bia

Allenatore: Francesco Barone

CARONNESE

De Bono; Bossi, Galletti, Puka, Opat; Diatta, Mathieu, Morlandi; Zoppi, Fabbrucci, Cerreto

A disposizione: Stocco, Curci, Russo, Luoni, Napoli, Corno, Lorusso, Zibert, Kovalonoks. Allenatore: Roberto Gatti

ARBITRO E ASSISTENTI ARBITRALI: Cisternini di Seregno, Manno di Milano, Bonfanti di Milano

Marcatori: Kovalonoks (C)