SARONNO – IlSaronno.it festeggia undici anni in città. Per festeggiare l’anniversario della testata online Radiorizzonti dedica una puntata speciale di Lifestyle, il programma radiofonico in onda domani sera alle 21 con la direzione e la conduzione di Damian Caron.

Proprio Damiano Caron intervisterà in diretta la direttrice Sara Giudici ripercorrendo i momenti salienti della storia de IlSaronno ormai diventato una voce della comunità saronnese. Non mancheranno alcune anticipazioni sulle novità in arrivo sulla testata raccontate anche dalla campagna pubblicitaria già in corso e visibile per le vie di Saronno.

Tra gli ospiti che presteranno la propria voce per augurare “buon compleanno” a IlSaronno anche Michele Pinto, di Viveresenigallia (testata legata da una sorta di gemellaggio a IlSaronno) e Giulia Ariti, collaboratrice da tre anni per la testata.

“Sono felicissima di quest’occasione di celebrazione de ilSaronno a Radiorizzonti – commenta la direttrice Sara Giudici – radio con cui abbiamo una storica collaborazione che possiamo dire ha fatto scuola in questi anni nella cooperazione tra media locali. Ringrazio Damiano da sempre attento e disponibile con il suo Life Style alla voce de ilSaronno per questa inattesa quando apprezzata festa di compleanno on air”.

