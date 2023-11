SARONNO – E’ stato denunciato a piede libero il trentenne nigeriano senza documenti e senza fissa dimora che ieri mattina ha tentato di mettere a segno un colpo nel negozio di abbigliamento Oviesse di piazza Libertà nel cuore di Saronno.

L’uomo è entrato nel punto vendita ha scelto alcuni capi di abbigliamento, per un valore di circa 160 euro, li ha indossati ed dopo aver strappato le placche antitaccheggio ha cercato di lasciare il punto vendita. In realtà il furto è fallito perchè la sua manovra non è sfuggita al personale che l’ha bloccato ed ha chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri della stazione cittadina l’hanno bloccato e portato in comando. Gli abiti purtroppo danneggiati dalla rimozione dell’anti taccheggio sono stati riconsegnati al responsabile del punto vendita. Come detto il trentenne nigeriano è stato identificato e quindi denunciato a piede libero.

