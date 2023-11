news

Bitcoin ETF è uno dei progetti di crypto più ambiziosi dell’anno. Legato all’approvazione del tanto atteso ETF SPOT BITCOIN, ma non legato al suo andamento, questo token ha avuto una crescita esponenziale in una prevendita che ha quasi raggiunto i 600 mila dollari in pochi giorni.

La sua forza, la sua attrattività, sono legate alle grossissime aspettative sull’ETF Spot di Bitcoin da un lato, dall’altro alle grandi pressioni che stanno facendo alcuni dei più importanti colossi della finanza (come Blackrock e Fidelity) sul governo statunitense affinché l’approvazione arrivi nel più breve tempo possibile. Questo perché oltre a legittimare a livello istituzionale i BTC, gli EXCHANGE TRADED-FUND (ETF) apriranno le porte a investimenti di trilioni di dollari sui mercati crypto.

Il progetto BTCETF si basa su un meccanismo di burning dei token via via che procedono gli step che porteranno all’approvazione. Verranno bruciati dal team di sviluppo progressivamente il 25% dell’offerta totale dei 2.100.000.000 BTCETF attraverso vari step (o milestone):

il BTCETF raggiunge un volume di trading di 100 milioni

annunciata la data di approvazione degli ETF su Bitcoin

il primo ETF è completamente approvato

il primo token negoziabile ETF raggiunge un aumento del 100%

BTC supera la barriera dei 100.000 dollari

al raggiungimento di tutti e cinque gli step le tasse sulle transazioni caleranno dal 5 al 1%.

Considerato che alcuni di questi obiettivi potrebbero essere raggiunti entro il 2023, quindi con un burning significativo di token, considerato il meccanismo di staking che prevede una penale in uscita del 5% nel primissimo periodo dopo il lancio, si prevede che entro la fine dell’anno BTCETF, partito da un valore di $0,005 e attualmente ad un valore di $0,0052, dovrebbe arrivare a $0,068 alla fine della prevendita e a $0,0175 dopo il lancio sul DEX. L’hard cap di prevendita è stabilito sotto i 5 milioni.

D’altronde le aspettative sulla crescita esponenziale di Bitcoin per i prossimi anni, in virtù sia dell’imminente halving del 2024 che del suddetto lancio del suo ETF, hanno portato un interesse spasmodico sulla crypto per eccellenza. Nei precedenti halving di Bitcoin infatti si è assistito a forti rialzi e alcuni analisti prevedono che BTC arriverà a 100000 dollari entro la fine del 2024 e 150000 nel 2025. A quel punto tutti i token legati a BTC ne beneficerebbero e BTCETF potrebbe arrivare a $0,075. Nel 2025 gli investitori potrebbero trovarsi di fronte ad un’impennata senza precedenti.

Interessante per lo sviluppo del token nel medio-lungo termine è anche la possibilità di mettere in staking da subito i propri token e guadagnare un enorme rendimento annuale che si è dimostrato molto appetibile per gli investitori, visto che al momento oltre l’80% del totale acquistato finora. I token messi in staking verranno sbloccati e distribuiti nei cinque anni.

Questo sistema aiuta a dare una previsione più a lungo termine del token, e anche se non è facile fare previsioni per le crypto fra sette anni, si presume che per il 2030 il Web3 sia più diffuso nella vita quotidiana e i bitcoin potrebbero essere usati maggiormente come valuta di scambio. In questo scenario, se BTCETF riuscirà a restare in vita sostenuto da una community solida, potrebbe arrivare a 0,10 dollari.

BTCETF può essere acquistato ancora per poco in prevendita, prima del lancio. Innanzitutto è necessario un crypto wallet come MetaMask e acquistare USDT, BNB, ETH da un exchange per poter poi acquistare il token direttamente dal sito ufficiale Bitcoin ETF, connettendo il wallet. Si può decidere di comprare e basta o di comprare e mettere immediatamente in stake i propri token per guadagnare fin da subito ricompense. Saranno necessari dei piccoli importi residui per coprire le gas fee.

SCOPRI BITCOIN ETF TOKEN