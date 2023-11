SARONNO – Inizieranno lunedì 20 novembre i lavori di scavo per allacciamenti e riparazioni della rete del gas, programmati dall’azienda 2iReteGas, in via Monte Pasubio. A comunicarlo è l’Amministrazione comunale.

Specificano i responsabili dell’ente locale: “Per consentire l’intervento in sicurezza, per un mese il tratto della via Monte Pasubio compreso tra l’incrocio con via Toti e l’incrocio con via Sevesi, sarà chiuso al traffico ad eccezione che per i residenti, e interdetto alla sosta dei veicoli”.

Ovviamente, gli addetti faranno tutto il possibile per chiudere il cantiere al più presto al fne di ridurre al minimo i disagi per passanti ed abitanti in quella zona di Saronno.