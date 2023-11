news

La possibile imminente introduzione degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti ha suscitato per settimane fantasie sui prezzi tra gli investitori in crypto che hanno tutti previsto un enorme movimento al rialzo. La società di investimenti in criptovalute Galaxy sta calcolando quanto Bitcoin potrebbe aumentare nel 2024 in seguito al potenziale lancio di un ETF spot.

Le speranze per un ETF spot su Bitcoin provocano fantasie sui prezzi: Bitcoin in modalità rally

Galaxy vede un aumento significativo della domanda con l’introduzione degli ETF spot

Gli esperti prevedono un aumento del Bitcoin del 74,1%.

Bitcoin sta avendo una corsa al rialzo impressionante quest’anno. Giusto in tempo per l’inizio dell’anno, la valuta ha iniziato ad abbracciare un rapido rally. Il 24 ottobre, Bitcoin ha superato i 35.000 dollari per la prima volta da maggio 2022. Al suo livello attuale di $ 36.471, Bitcoin è cresciuto di un buon 123% nel corso dell’anno (al 14 novembre 2023). Ciò significa che la più grande criptovaluta ha ottenuto risultati significativamente migliori rispetto alla maggior parte delle altre valute: ad esempio, Ether è cresciuto di circa il 74% da gennaio, mentre i profitti annuali di Ripple sono stati finora del 96%.

Quali sono le speranze di lanciare un ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti?

Un motivo importante per la sovraperformance di Bitcoin è la speculazione sull’imminente introduzione di un ETF spot sul Bitcoin negli Stati Uniti. A differenza degli ETF sui futures Bitcoin già approvati, gli ETF spot sono quotati direttamente sulla borsa regolare e si basano sui prezzi Bitcoin in tempo reale. A differenza degli Stati Uniti, in Europa gli ETF spot su Bitcoin sono già approvati, per questo motivo il 15 agosto 2023 il gestore patrimoniale Jacobi Asset Management ha lanciato un prodotto finanziario corrispondente.

Le speranze per l’approvazione di un simile prodotto negli Stati Uniti sono state alimentate all’inizio di settembre, quando la corte d’appello statunitense ha annullato il blocco della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti su un ETF spot su Bitcoin. Non sorprende quindi che il numero di ricerche globali di Bitcoin sia aumentato vertiginosamente nelle ultime settimane.

Galaxy: Bitcoin sale significativamente dopo il lancio spot dell’ETF

La conseguenza dell’introduzione di un ETF spot sarà probabilmente un aumento significativo della domanda di Bitcoin. Anche il settore delle criptovalute farebbe un ulteriore passo avanti in termini di accettazione del settore, che esiste solo dal 2008. Tuttavia, sorge ora la domanda: “in che misura l’introduzione di un ETF spot su Bitcoin influenzerà in modo specifico l’andamento del prezzo del token?”

Di recente, Charles Yu, ricercatore associato presso la società di investimenti in criptovalute Galaxy, ha pubblicato un post sull’argomento. Yu stima che la dimensione dell’intero mercato degli ETF spot su Bitcoin sarà di 14,4 trilioni di dollari nel primo anno dopo il lancio. Secondo i suoi calcoli, una tale somma si tradurrebbe in un aumento del prezzo del Bitcoin di ben il 74,1%.

È giunto a questa conclusione specifica valutando il potenziale impatto sui prezzi degli afflussi nei prodotti ETF Bitcoin sulla base dell’esperienza con gli ETF sull’oro. Yu continua dicendo che Bitcoin aumenterà del 6,2% nel primo mese dopo il lancio di un ETF spot. Tuttavia, la dinamica del trend mensile al rialzo rallenterà. Il lancio di un ETF spot avrà un impatto positivo anche negli anni successivi: Yu prevede che la capitalizzazione del mercato statunitense degli ETF Bitcoin raggiungerà i 26,5 miliardi di dollari nel secondo anno dopo il suo lancio e i 39,6 miliardi di dollari nel terzo anno.

Questi altri motivi potrebbero spingere Bitcoin

A prima vista le previsioni di Yu sembrano estremamente ottimistiche, ma l’esperto di criptovalute ritiene che le sue stime siano ancora piuttosto prudenti e non tengano conto degli “effetti di secondo ordine”. L’esempio degli Stati Uniti, ad esempio, potrebbe costituire un precedente.

“Nel prossimo futuro, ci aspettiamo che altri mercati globali/internazionali seguano gli Stati Uniti nell’approvazione e nell’offerta di ETF Bitcoin simili a un gruppo di investitori più ampio”, afferma Yu. Ha aggiunto che “il 2024 potrebbe essere un grande anno per Bitcoin”. Oltre agli afflussi di ETF, Yu evidenzia anche l’halving di Bitcoin nell’aprile 2024 e “la possibilità che il tasso di interesse di riferimento abbia raggiunto o raggiunga il picco nel prossimo futuro”.

Resta da vedere se l’ottimismo di Yu si rivelerà giustificato. Ciò che è certo è che Bitcoin registrerà un rendimento impressionante nel 2023, nonostante tutte le profezie contrarie.

