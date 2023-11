Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della segreteria politica della Lega di Saronno in risposta all’intervento di Franco Casali, esponente della Giunta con delega alla mobilità, in merito agli interventi di via Roma.

L’assessore Casali non ha letto bene il verbale di intervento dell’11 ottobre perchè non ne trae le dovute conclusioni.

Gli interventi per la nuova ciclabile di via Roma sono stati compiuti dall’amministrazione Airoldi, non dalla passata amministrazione. L’amministrazione Airoldi ha deciso di intervenire solo in superficie senza mettere mano agli scarichi di acqua piovana, tanto è vero che nel verbale dell’11 ottobre è scritto chiaramente che non sono stato oggetti di alcun intervento.

Anche l’assessore Franco Casali continua a ribadire che gli scarichi dell’acqua non sono stati toccati fin dal tempo della passata amministrazione.

Pertanto risulta evidente e chiaro a tutti per stessa ammissione dell’assessore Franco Casali che gli scarichi non sono stati toccati duranti i lavori per la realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati e della nuova pista ciclopedonale.

I nuovi scarichi sono stati collegati semplicemente a quelli vecchi, come risulta evidente dalle fotografie dell’11 ottobre.

I vecchi scarichi non sono stati ridimensionati per il nuovo utilizzo dovuto ai nuovi passaggi pedonali rialzati e alla nuova pista ciclopedonale. Ne consegue che l’intera strada si allaga creando una nuova piscina perchè non è stato previsto di ridimensionare gli scarichi vecchi.

La società provinciale Alfa, a cui il sindaco Augusto Airoldi ha voluto aderire non proseguendo nel ricorso che noi avevamo intrapreso, non ha pulito i vecchi scarichi, ma il ridimensionato degli scarichi spetta a chi svolge i lavori.

I lavori sono stati svolti dall’amministrazione Airoldi, pertanto i responsabili degli allagamenti sono evidenti. E’ stata creata una seconda piscina perchè non hanno ridimensionato gli scarichi delle acque piovane alle nuove esigenze per non toccare le sacre radici dei bagolari.

Continuiamo a non capire come possa stare ancora al suo posto l’assessore Franco Casali. Evidentemente anche il sindaco Augusto Airoldi si sente responsabile tanto quanto l’assessore Franco Casali degli allagamenti e non vuole -almeno per una volta- fare il solito scarica barile e dare la colpa solo all’assessore che si è scelto. Prendiamo atto che anche il sindaco Augusto Airoldi si assume pienamente la colpa di questi allagamenti.