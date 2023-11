ilSaronnese

SARONNO – Niente doccia calda, niente computer, niente televisione e qualche problema anche con il caffè (almeno per chi non usa la caffettiera). Domenica mattina complicata per quasi 700 famiglie uboldesi alle prese con la mancanza di fornitura di corrente elettrica.

Le prime segnalazioni questa notte delle zona di via Brera e via Madonnina. Diverse le chiamate alla società elettrica che ben presto ha riscontrato la presenza di un guasto che ha interessato l’intero quartiere. Il primo ritorno alla normalità per le famiglie intorno alle 10,30 mentre il pieno funzionamento della rete è atteso per le 11,30.

Diverse anche le richieste di informazioni arrivate sui social soprattutto per accertarsi la portata del problema e che non riguardasse solo una singola abitazione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione