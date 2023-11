news

Il rally del mercato delle criptovalute continua e non è solo Bitcoin ad essere di nuovo vicino al suo massimo annuale. Come spesso è accaduto nelle ultime settimane, Solana gioca ancora una volta un ruolo di primo piano nella top 100 delle più grandi criptovalute.

Quest’anno il SOL è già salito più volte e sebbene il prezzo di apertura di 9 dollari a gennaio sia ancora molto lontano. Mentre alcuni attendono la correzione, che potrebbe essere grave a causa del rapido aumento delle ultime settimane, altri vedono ulteriori opportunità. Alcuni motivi per cui il rally potrebbe continuare sono spiegati di seguito.

Impatto limitato delle vendite FTX su SOL

Il prezzo di Solana (SOL) ha registrato un impressionante aumento di valore nonostante la vendita dei token SOL da parte dell’amministrazione controllata di FTX. Questa vendita fa parte degli sforzi di liquidazione del fallito exchange di criptovalute FTX, che comprende una quantità significativa di 55,75 milioni di token SOL. Tuttavia, la preoccupazione iniziale per una possibile inondazione del mercato derivante da queste vendite si è trasformata in ottimismo quando gli investitori si sono resi conto che l’impatto di queste vendite è stato limitato.

Ciò è in parte dovuto al fatto che alcuni token provenienti dalla procedura fallimentare sono bloccati ed esiste anche un limite di vendita settimanale di 100 milioni di dollari. Questo sviluppo ha aumentato la fiducia degli investitori e ha portato ad un aumento dell’interesse.

Forte domanda di long con leva finanziaria nei futures SOL

Il notevole aumento dell’open interest dei futures SOL a 745 milioni di dollari la scorsa settimana, il livello più alto dal massimo storico di SOL nel novembre 2021, riflette la forte domanda di long con leva finanziaria. Questa domanda si riflette in un tasso di finanziamento positivo, suggerendo che gli acquirenti chiedono una maggiore leva finanziaria. Si tratta di un indicatore chiave dello slancio rialzista in corso nel mercato. Il fatto che posizioni lunghe e corte siano costantemente in equilibrio nei mercati dei futures aggiunge ulteriore significato a questa tendenza e suggerisce un solido supporto per la tendenza rialzista di SOL.

Aumento dei depositi e dell’utilizzo delle applicazioni decentralizzate (DApp)

Il Total Value Locked (TVL) di Solana, che misura gli importi depositati negli smart contracts, mostra un’inversione del trend ribassista delle ultime sei settimane. Il recente aumento del 10% dei depositi nelle DApp di Solana in soli tre giorni è un segnale positivo che la rete Solana sta iniziando a riprendersi dall’impatto negativo della crisi FTX. Sebbene l’attuale livello di 9,2 milioni di SOL sia ancora al di sotto del massimo raggiunto prima del fallimento di FTX, questa tendenza è un indicatore che il peggio potrebbe essere passato.

Solana è la quarta blockchain più grande nello spazio DeFi

Solana si è affermata come la quarta blockchain più grande nello spazio della finanza decentralizzata (DeFi), supportata da una crescita significativa degli indirizzi attivi. Questo aumento di attività è avvenuto quando i concorrenti, incluso il leader di mercato Ethereum, hanno visto un calo degli utenti DeFi attivi. Questo sviluppo evidenzia la crescente adozione e fiducia nella blockchain di Solana e la sua capacità di garantire una quota significativa del mercato DeFi.

Partnership e upgrade importanti

Un altro punto importante per cui Solana ha il potenziale per crescere ulteriormente nonostante il rally delle ultime settimane sono gli sviluppi che circondano la blockchain stessa e le rinomate aziende che si affidano a Solana per entrare nel mondo delle criptovalute. Oltre alle partnership con grandi nomi come Shopify, si sta lavorando anche all’aggiornamento Firedancer per aumentare notevolmente la scalabilità della già veloce blockchain.

Tutto sommato, SOL sembra avere ancora molto margine di miglioramento. Nel 2021, la moneta sarebbe stata considerata gravemente sottovalutata all’attuale livello di prezzo e ora sembra del tutto possibile che Solana raggiunga un nuovo massimo storico nella prossima corsa al rialzo.

Il token ETF Bitcoin potrebbe guadagnare molto di più

Oltre a Solana (SOL), anche Bitcoin ETF Token (BTCETF), lanciato di recente, sta registrando una domanda in rapida crescita. Questo progetto, disponibile solo in prevendita e a partire dalla settimana scorsa, si sta già avvicinando al milione di dollari. Ciò che rende speciale il token $BTCETF è il suo collegamento agli eventi del mondo reale degli ETF spot su Bitcoin, un approccio che sembra attrarre gli investitori.

La caratteristica più sorprendente del progetto $BTCETF è la distruzione automatica del 5% dei token, che è legata a eventi importanti che circondano gli ETF Bitcoin. Ad esempio, il 5% dei token verrà bruciato una volta che il primo ETF Bitcoin sarà approvato dalla SEC.

Verrà inoltre attivato un meccanismo che distruggerà un ulteriore 5% dei token se il prezzo di Bitcoin supererà la soglia dei 100.000 dollari. Ulteriori token burn sono pianificati una volta raggiunti determinati traguardi, come $ BTCETF che raggiunge i 100 milioni di dollari di volume di negoziazioni. Ciò potrebbe portare ad una carenza di offerta e quindi ad un aumento del valore dei token rimanenti.

Gli esperti valutano promettente l’approccio del progetto, che si basa sullo sviluppo di veri ETF Bitcoin, e vedono un grande potenziale per un aumento di valore dopo la sua introduzione sugli exchange di criptovalute. Il prezzo di $BTCETF aumenta più volte durante la prevendita e ciò si traduce in un profitto certo per chi investe in questa fase.

Il token $BTCETF offre anche una funzionalità di staking. Poco dopo l’inizio della vendita, nello staking pool sono stati depositati oltre 90 milioni di token, che attualmente garantiscono un rendimento annuo del 318% che varia a seconda delle dimensioni dello staking pool. Si prevede che diminuirà man mano che sempre più acquirenti sceglieranno di rivolgersi allo staking.

Tuttavia, a lungo termine, l’APY potrebbe stabilizzarsi ad un valore a doppia cifra poiché i token sono stati riservati per lo staking fin dall’inizio. A causa dell’elevata partecipazione allo staking pool, l’offerta potrebbe essere limitata al momento del lancio, il che potrebbe portare ad un rapido aumento del prezzo del token. Secondo gli analisti è facilmente possibile un aumento ben superiore al 1.000%. Proprio di recente, il token ETHETF ha registrato un aumento del 400% quando è stato quotato sugli exchange di criptovalute.

SCOPRI BITCOIN ETF TOKEN