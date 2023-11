news

La scelta dei serramenti per la nostra abitazione o il nostro luogo di lavoro riveste sempre un’importanza cruciale. Nel vasto panorama delle soluzioni disponibili oggi, gli infissi in PVC, alluminio e legno emergono come le scelte più diffuse. Questi materiali presentano vantaggi e svantaggi, rendendo essenziale una ponderata valutazione delle proprie esigenze prima di prendere una decisione. Abbiamo consultato un esperto del settore, Alberto Malerba, titolare dell’azienda Serramenti Malerba di Padova, per ottenere preziosi suggerimenti sull’argomento.

Serramenti in PVC

Cominciamo con i serramenti in PVC, un materiale apprezzato per la sua convenienza rispetto all’alluminio. Il PVC è leggero, resistente agli urti e agli agenti atmosferici, oltre a offrire eccellenti proprietà isolanti termiche e acustiche. Un ulteriore punto a favore del PVC è la sua bassa manutenzione, poiché non è soggetto a ruggine o altri fenomeni di corrosione. Tuttavia, presenta alcuni svantaggi, come la tendenza a deformarsi in presenza di temperature estreme, la scarsa resistenza ai raggi UV senza un trattamento adeguato, e una relativa suscettibilità ai graffi.

Serramenti in Alluminio

Gli infissi in alluminio, d’altro canto, si distinguono per la loro robustezza e durata nel tempo, anche se il loro prezzo d’acquisto è più elevato. L’alluminio è leggero ma resistente, immune alle intemperie e ai raggi solari, garantendo un efficace isolamento termico e acustico. La sua elevata conduttività termica consente di ridurre la dispersione di calore, contribuendo al risparmio sulle bollette di riscaldamento domestico.

I serramenti in alluminio sono l’unica soluzione che permette la creazione di case dal design minimale, particolarmente in voga in questi ultimi anni. Grazie alla flessibilità di questo materiale, è possibile realizzare profili delle finestre estremamente sottili, consentendo all’abbondante luce di entrare negli ambienti e ottenendo un effetto estetico “minimale” molto apprezzato dai sostenitori degli “infissi minimal”.

Serramenti in Legno

Oltre a PVC ed alluminio, va menzionata la scelta degli infissi in legno. Il legno offre un’estetica calda e accogliente, integrandosi perfettamente in ambienti tradizionali o rustici. Tra i suoi vantaggi spiccano l’elevata resistenza e durata nel tempo, oltre a una buona capacità isolante. Tuttavia, è importante considerare che il legno richiede una manutenzione più frequente rispetto a PVC e alluminio e potrebbe essere soggetto a danni causati da agenti atmosferici.

Meglio consultare un esperto

In sintesi, la scelta dei serramenti dipende dalle esigenze specifiche di ogni individuo. Mentre il PVC si presenta come un’opzione economica e funzionale, l’alluminio spicca per la sua modernità e versatilità nel design, soprattutto per chi ama lo stile minimale. Il legno, d’altra parte, offre un’alternativa classica e resistente. Per una consulenza più dettagliata, è sempre consigliabile rivolgersi a esperti del settore, come Alberto Malerba, che possono guidare verso la soluzione più adatta alle proprie necessità abitative.