CISLAGO – Lo scorso lunedì 20 novembre è stato celebrata in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La data ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel 1989, ha adottato la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

In occasione del 34′ anniversario di questa ricorrenza il Comune di Cislago ha promosso una serie di iniziative per diffondere consapevolezza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e per rimarcare il proprio impegno a favore dei cittadini più giovani.