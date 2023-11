Groane

MISINTO – Quest’anno in occasione dell’international games month è stato organizzato un evento dedicato ai giovani anche nella biblioteca cittadina. L’international games month è un’iniziativa lanciata dall’american library association nel 2007, che in Italia ha visto l’adesione di Aib, associazione italiana biblioteche, nata col duplice intento di mostrare le potenzialità educative del gioco e le capacità aggregative della biblioteca nei confronti di tutte le fasce d’età.

Dal 2020 l’amministrazione ha proposto varie iniziative, dai giochi di ruolo a quelli in scatola. Quest’anno è stato proposto, per lo scorso venerdì 17 novembre in biblioteca un torneo di Fifa 24, amatissimo videogioco di simulazione di calcio, che ha riscosso molto successo tra i giovani.

“La biblioteca – commenta il sindaco Matteo Piuri – è un luogo magico da frequentare sia per studiare che per divertirsi, ma da sempre biblioteca è sinonimo di socialità, perché giocare o studiare insieme è molto più bello e costruttivo. Oggi tra i nostri utenti c’erano dei ragazzi che partecipavano al torneo mentre nell’altra stanza alcuni preparavano una ricerca e numerose persone sono passate per un prestito: questa è la nostra biblioteca.”

(in foto: un momento dell’evento)