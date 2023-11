Città

SARONNO – Visi contriti, teste chine e qualche lacrima, è questa l’atmosfera che si è respirata dalle 18.30 alle 19.30 in piazza San Francesco alla lettura delle 450 vittime di femminicidio dal 2020 ad oggi.

L’iniziativa, che cade tre giorni prima della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si è tenuta anche in memoria di Giulia Cecchettin (che non ha tenuto conto del femminicidio avvenuto ieri a Fano), ha coinvolto all’inizio circa 30 persone, poi, via via che l’elenco andava a farsi sempre piú spaventosamente numeroso, si sono aggiunti anche decine di pendolari passati attraverso la piazza saronnese durante la manifestazione, facendo contare circa 70 persone durante il picco di massima affluenza; sono state 45 le voci che hanno letto a gruppi di 10 i nomi delle 450 vittime, specificandone età e causa della morte.

Hanno partecipato anche i membri dell’amministrazione, e i consiglieri, uniti nella causa a discapito dell’orientamento politico, come precedentemente dichiarato.

Il prossimo appuntamento sarà sabato mattina alle 10.30, in piazza Libertà, con al manifestazione per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne dal titolo “Guarda! Vedi? – quadro vivente contro la violenza di genere”, l’evento sarà organizzato da Rete Rosa con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

—-

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione