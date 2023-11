Primo piano

SOLARO – I sindaci della città metropolitana di Milano hanno incontrato Renato Saccone, prefetto di Milano. Tra i sindaci presenti anche Nilde Moretti, sindaca di Solaro. I saluti istituzionali si sono tenuti in occasione del pensionamento del Prefetto di Milano Renato Saccone. È stata l’occasione per ringraziarlo dell’opera svolta in questi anni.

“Che emozione sentire il Prefetto ripercorrere i momenti difficili dell’emergenza dovuta al Covid – ha commentato la prima cittadina solarese con un post sui social – quanto difficile è stato interpretare i dpcm e quante volte abbiamo scritto alla prefettura per chiedere una corretta interpretazione.”

“Quanto dolore ricevere i file della prefettura – ricorda ancora – con gli elenchi delle persone colpite dal virus da aiutare.

Ma abbiamo avuto sempre un prefetto vicino ai territori.”

“Grazie infinite – conclude – anche per le belle parole nei confronti di noi sindaci, perché “sindaco non è un mestiere, ma una vocazione””.

