SARONNO – La Rsa Focris ha dato avvio ad un progetto con gli studenti dell’Ipsia Antonio Parma, tre incontri per raccontare agli studenti dell’istituto di via Don Volpi il dietro le quinte del lavoro della residenza per anziani.

I membri dell’equipe hanno quindi illustrato agli studenti le caratteristiche di quella che è una struttura per anziani, per far conoscere loro la realtà e comprendere il funzionamento di essa, chi lavora al suo interno e una possibilità di svolgervi l’alternanza scuola-lavoro.

Alla fine di questo percorso, gli studenti sono arrivati a delineare le parole caratterizzanti che devono caratterizzare ogni struttura raccogliendoli in una nuvola di parole in base ai più richiamati, i gruppi si sono anche confrontati sulle priorità che un famigliare, un ospite e un lavoratore debbano ricercare in una casa di riposo.

“Sono scaturiti momenti di confronto assai partecipati – fanno sapere dalla struttura – che pensiamo possano aver contribuito a portare una narrazione positiva della Rsa dopo gli anni complicati della pandemia, e negli studenti attivato qualche spunto di ragionamento sul valore dell’invecchiamento attivo, sulla presa in carico delle fragilità, sulla complessità della gestione dei servizi sociosanitari, e magari per qualcuno sul proprio futuro professionale.”

