VENEGONO SUPERIORE – Un premio prestigioso ed anche l’incontro con papa Francesco, per il pasticcere Denis Buosi di Venegono Superiore. “Dopo 40 anni di lavoro fatto con passione è per me una soddisfazione e un onore ricevere un premio come uno dei ”Migliori pasticceri del nondo“ dal maestro Iginio Massari” ha detto Buosi, il mese scorso premiato all’Host Milano Fiera dove si è tenuta una masterclass insieme a Massari sulla pasticceria di lusso nel mondo, portando la propria versione del tiramisù e ricevendo il premio.

Poi con lui si è voluto complimentare anche il pontefice, papa Francesco: nei giorni scorsi alla sala Nervi nella Città del Vaticano ha infatti servito papa Francesco con il proprio panettone e deliziosi biscotti, durante il pranzo che si è svolto nella Giornata mondiale dei poveri, con altri 400 volontari che hanno offerto il pranzo a 1500 bisognosi.

(foto: Denis Buosi e papa Francesco alla sala Nervi in Vaticano)

25112023