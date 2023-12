Cronaca

SARONNO / CISLAGO / LIMBIATE – Ieri alle 12.40 in via Battisti di Cislago, tratto locale dell’ex statale Varesina, scontro auto-moto con un 22enne che è rimasto ferito: ha riportato lesioni e contusioni varie ma non è apparso in pericolo di vita, è stato trasportato con una ambulanza del Sos Mozzate all’ospedale di Castellanza.

Alle 10.30 di ieri incidente stradale a Saronno in via Giuliani dove è stata investita una ciclista. Si tratta di una donna di 57 anni, soccorsa da carabinieri e ambulanza della Croce viola e trasportata all’ospedale cittadino per essere medicata di non gravi lesioni.

Ieri alle 17 incidente in via Turati a Limbiate, dove è stato investito un ciclista di 40 anni; è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Saronno per essere medicato di alcune non gravi lesioni. Sul posto anche la polizia locale limbiatese per i rilievi del sinistro.

