Calcio

SARONNO – Partita equilibrata quella disputata nel primo pomeriggio odierno tra i padroni di casa dell’Amor Sportiva e Dal Pozzo nello stadio comunale di Cassina Ferrara in occasione della quattordicesima giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como. Primo tempo in totale dominio dei padroni di casa che creano numerose azioni pericolose non riuscendo però a concretizzare grazie anche a diversi interventi sicuri dell’estremo difensore ospite Barzano che neutralizza bene due conclusioni di Rubino. La seconda metà di gara è molto simile ai primi 45 minuti con l’Amor Sportiva che, nonostante diverse occasioni, non riesce a trovare il goal che sbloccherebbe la partita grazie anche ad un intervento miracoloso di un difensore ospite sulla linea di porta che nega una rete sicura ad Aloardi.

L’Amor Sportiva pareggia così una partita nella quale ha dominato per 90 minuti nei quali ha saputo creare numerose azioni senza però riuscendo a concretizzare grazie ad una grande prestazione dell’intero reparto difensivo della squadra ospite. Con il pareggio odierno l’Amor conquista un solo punto a causa del quale viene scavalcato in classifica dal Giussano, oggi protagonista di una vittoria di misura con la Virtus Cermenate, scendendo così al terzultimo posto del girone nella zona a rischio di retrocessione. Il Dal Pozzo trova, invece, il terzo pareggio stagionale e resta all’undicesimo posto della classifica con 15 punti.

ASD AMOR SPORTIVA – ASD DAL POZZO 0-0

Asd AMOR SPORTIVA: Lovera, Spaudo, Caimi, Pilato, Uboldi, Caldera, Gariboldi, Busnelli, Rubino, Banfi, Aloardi. A disposizione: Chiti, Pustorino, Nigro, Wagner, Chiti R, Boschetto, Pogliani, Muraca, Marzella. All: Boldorini.

Asd DAL POZZO: Barzano, Daga, Antonini, Castelnovo, Algeri, Stefanizzi, Benzi, Canti, Maggiore, Barone, Spitaleri. A disposizione: Salvadore, Prandini, Copreni, Giacumbo, Borgatti, Zraidi, Bonanomi, Pietrzyk, Capici. All: Borgatti.