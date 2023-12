Calcio

OLGIATE OLONA- Nella 14′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, l’Esperia Lomazzo Calcio è ospite sul campo del Valle Olona in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza che viene vinto dagli ospiti per 0 a 1.

Il Valle Olona, dopo la sconfitta esterna contro la Lentatese, vuole riprendere la marcia e trovare dei punti che sarebbero importantissimi per la classifica. L’Esperia Lomazzo, invece, ha bisogno di ritrovare fiducia con una vittoria, dopo 6 sconfitte consecutive. E’ un incontro equilibrato, che non vede nessuna delle due formazioni dominare, dal punto di vista del gioco, sull’altra. Il primo tempo, infatti, termina a reti bianche con poche occasioni all’attivo. Nella seconda frazione di gioco, al 76′, arriva la rete che decide la gara ed è Canavesi che porta in vantaggio il Lomazzo, regalando 3 punti fondamentali.

Con questa vittoria l’Esperia Lomazzo si porta a 13 punti, tenendo a quattro lunghezze l’ultima in classifica, il Gallarate uscito anch’esso vincente dalla partita odierna. Il Valle Olona rimane fermo a 14 punti in zona playout.

Valle Olona-Esperia Lomazzo Calcio 0-1.

VALLE OLONA: Croce, Chiarion, Balconi, Moroni, Zorzetto, A. Clerici, G. Clerici, Niakhasso, Zani, Sassi, Petruzzellis. A disp: De Santis, Pagliari, Caprioli, Olgiati, Caltagirone, Meriggi, Rappa, Sozzi, Lomazzi.

ALL: Rovellini.

ESPERIA LOMAZZO CALCIO: Maldifassi, Faraone, Eusebio, Rioli, Cassina, Crini, Maggioni, Canavesi, Bregnaj, Pavanello, Torno. A disp: Stillitano, Chiarello, Martini, Ronchetti, Brunati, Sala, Felici, Metti, Bancora.

ALL: Albertoli.