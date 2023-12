Città

SARONNO – Così ubriaco in stazione… da sembrare vittima di una aggressione.

Stavolta ai malviventi è andata male: sorpresi ad armeggiare attorno ad una bici ed a smontare una ruota, per rubarla, sono stati ripresi col telefonino da un passate, che è prontamente andato al comando carabinieri cittadino, per consegnare il filmato che mostra le fasi del furto.

Con un post su Twitter (ora X) e Instagram il ministero della Difesa, e il ministro Guido Crosetto hanno ricordato la morte il 9 dicembre 1993 della saronnese Maria Cristina Luinetti.

La Az Robur Saronno questa sera al palasport del centro Ronchi di via Colombo non si è distratta contro il Collegno. I piemontesi hanno venduto cara la pelle, soprattutto nel finale quando per qualche momento hanno dato l’impressione di poter tornare in partita, ma alla fine il successo è andato – nettamente – ai biancazzurri di casa. Finale 98-86.

